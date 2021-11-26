В Чувашии планируют возобновить допуск граждан в органы власти без QR-кодов

"В указ внесут изменения в части возобновления допуска граждан, не имеющих QR-коды, в органы власти регионального и муниципального уровней для получения государственных услуг, требующих обязательного личного присутствия гражданина", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 26 ноября. Власти Чувашии намерены отменить допуск граждан в органы власти по QR-кодам. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Это связано с постепенной стабилизацией ситуации с коронавирусом в республике. По информации Минздрава Чувашии, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в республике составляет 0,98, тогда как по России - 0,92. Процент свободного коечного фонда в регионе составляет уже более 30%.

"Радует, что мы постепенно переводим коечный фонд для оказания плановой помощи по назначению. На данный момент обратно возвращено более 900 коек, ну, и количество людей, которые лечатся амбулаторно и стационарно, тоже постепенно уменьшается", - приводят слова главы Чувашии Олега Николаева в сообщении.

По информации Минэкономразвития Чувашии, поступили обращения граждан с просьбой включить в перечень торговых объектов, в которые разрешается вход без использования системы QR-кодов, магазины медтехники - торговые объекты, специализирующиеся на реализации товаров медицинского назначения (кресла-коляски, костыли, трости, кислородные концентраторы, тонометры, глюкометры). Вопрос о внесении соответствующих изменений в указ будет рассмотрен.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а также органы власти принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, могут показать бумажный аналог документа.