Псковские власти разрешили театрам увеличить заполняемость залов до 70%

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая входит в первую десятку регионов РФ с наиболее высокими эпидпоказателями по распространению коронавируса, разрешили театрам и кинотеатрам увеличить заполняемость зрительных залов до 70%. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"Сегодня предлагаю изменить и дополнить следующие пункты: увеличить наполняемость кинотеатров и театров с 50 до 70%. Считаю, что при действующей системе QR-кодов это вполне можно сделать без каких-либо дополнительных рисков. Второе - привести к единообразию перечень необходимых документов для заселения в гостиницы, для допуска в общепит и другие сферы", - сказал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.