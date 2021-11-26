AFP: BioNTech ожидает первые результаты исследований нового штамма в ближайшие недели

ТАСС, 26 ноября. Германская компания BioNTech, совместно с американской Pfizer разрабатывающая вакцину от коронавируса, в ближайшие недели ожидает первые результаты исследований нового штамма. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на представителя компании.

По его данным, компания начала исследование нового штамма коронавируса В.1.1.529, который "очевидно отличается от уже известных вариантов, поскольку он имеет дополнительные мутации в спайк-белке". Pfizer и BioNTech "не позднее чем через две недели" ожидают первых результатов исследований, которые покажут, эффективна ли защита их вакцины от нового штамма.

Германская компания из Майнца сообщила агентству DPA, что результаты исследования BioNTech будут известны самое позднее через две недели.

"Мы можем понять тревогу экспертов и незамедлительно начали исследование вариации B.1.1.529", - отметили в BioNTech. Там указали на то, что штамм существенно отличается от известных до сих пор мутаций. Его изучение должно показать, нужно ли будет дополнительно изменять вакцину, которую BioNTech разработал вместе с Pfizer.

Ранее консорциум уже начал подготовку к возможным мерам по изменению в течение шести недель препарата в случае мутаций коронавируса.

Впервые штамм B.1.1.529 был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения новым штаммом был зарегистрирован в Ботсване, вслед за этим несколько случаев были выявлены в ЮАР. Через несколько несколько дней один случай заражения был выявлен в Гонконге у мужчины, прибывшего из ЮАР.

По последним данным, в ЮАР новый вариант SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529 обнаружен у 77 человек, в Ботсване - у четверых. В пятницу о выявлении первого случая инфицирования новым штаммом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля. Речь идет о гражданине, вернувшемся из Малави. Израильские специалисты изучают анализы еще двух человек, также вернувшихся из-за рубежа.