Центр им. Гамалеи проверит эффективность "Спутника V" против штамма ковида из Ботсваны

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи проверит эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Ботсване, когда получит его образец. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об обнаружении этого штамма написало ранее издание Daily Mail. В публикации отмечалось, что штамм, содержащий 32 мутации, может быть более заразным и устойчивым к вакцинам.

"Аргументировано, экспериментально сможем ответить (об эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма - прим. ТАСС) после того, как у нас этот штамм будет. <...>. В данный момент у нас еще этого штамма нет, когда он будет - мы это сделаем", - сказал он.

Другой вариант "Спутника V" из-за новых штаммов коронавируса понадобится только в случае снижения эффективности вакцины в 8-10 раз, указал Гинцбург.

"Эксперты должны знать, во сколько раз (может снизиться эффективность вакцины - прим. ТАСС): если в два раза, то никто этого не заметит, если в четыре раза, не страшно. А если в 8-10 раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины. Но для того чтобы на это ответить, надо иметь [новый] штамм и сыворотку", - сказал он.