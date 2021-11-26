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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ЕСПЧ может принять временные меры по иску Армении о защите прав своих военнопленных

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может принять обеспечительные меры по жалобе, в которой Армения требует защитить права своих военнослужащих, плененных Азербайджаном в ходе инцидента 16 ноября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба ЕСПЧ.

"Суд получил запрос о применении правила 39 (Обеспечительные судебные меры) в отношении 33 предполагаемых армянских пленников. 28 [человек] включены в запрос, представленный правительством Армении в рамках межгосударственной жалобы и пять - в рамках индивидуальных жалоб, направленных родственниками предполагаемых пленников", - сообщили в пресс-службе суда в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление армянской стороны о ее обращении в ЕСПЧ с требованием защитить права своих военных.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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