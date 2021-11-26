Таиланд заменит ПЦР-тесты на антиген-тесты для полностью привитых туристов

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Таиланда с 1 декабря заменят ПЦР-тесты на антиген для полностью привитых путешественников, а также сократят обязательное пребывание на территории туристических провинций с семи до пяти дней. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, "с 1 декабря ПЦР-тесты будут заменены на антиген-тесты [которые будут проводится] в отеле по прибытии". Инициатива распространится на полностью привитых путешественников, которые прибывают из ряда стран и территорий с низким уровнем распространения коронавируса, а также тех, кто воспользовался туристической программой, более известной как "песочница". Одними из основных ее условий является семидневное нахождение в пределах этих территорий, которое также будет сокращено с 1 декабря. "Прибывающие в Таиланд по схеме "песочница" должны будут находиться на ее территории пять дней [вместо нынешних семи]", - добавил он.

Кроме того, начиная с 1 декабря в списке туристических направлений будет семь провинций. Вместе с тем он уточнил, что в "песочницу" входят еще 19 провинций, в которых для посещения "пока доступны отдельные районы".

Нопакун отметил, что с 1 ноября в королевство прибыли 104 тыс. путешественников. "Более 81,2 тыс. человек прибыли по упрощенной программе, 18,3 тыс. через "песочницу" и 4,4 тыс. - в карантин", - добавил он.

Вместе с тем в шести провинциях, где в последнее время фиксировалось наибольшее число инфицированных коронавирусом, с 1 декабря будет отменен комендантский час. Речь идет о провинциях Так, Накхонситхаммарат, Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 6,5 тыс. заразившихся и 64 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,09 млн, вылечились более 1,99 млн человек, умерли 20,6 тыс. пациентов.