Интерактивная карта зимних автомобильных дорог на Ямале возобновила работу

ТАСС, 26 ноября. Интерактивная карта зимних автомобильных дорог, позволяющая жителям узнавать о местоположении, дате открытия и скоростном режиме дорог, возобновила работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сезонный геосервис "Интерактивная карта зимних автомобильных дорог" начал работу с открытием ледовой переправы "Салехард - Лабытнанги". С помощью интерактивной карты ямальцы могут узнать актуальную информацию о местоположении и статусе зимних дорог (прогнозной дате открытия, скоростном режиме). Здесь же опубликованы телефоны контрольно-пропускных пунктов для каждого зимника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 2020 года в карте добавилась информация о местных и межмуниципальных зимних автодорогах.

Единая картографическая система автономного округа включает 150 интерактивных карт. Они сформированы и используются региональными и муниципальными органами власти для решения задач природо- и недропользования, сохранения объектов культурного наследия, обеспечения безопасности населения, а также информационного обеспечения своей деятельности.