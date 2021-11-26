Псковские власти вернули в штатный режим работы две больницы

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где динамика распространения коронавируса за последнюю неделю снизилась вдвое, перевели в штатный режим работы две районные больницы, которые ранее принимали пациентов с этой инфекцией. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. Это позволило нам начать постепенный перевод части перепрофилированных коек к штатной работе. В частности, пациентов с ковидом перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы. На положительную тенденцию нам удалось выйти совместными усилиями, путем использования всех доступных инструментов", - сказал губернатор.

Кроме того, по оценке Ведерникова, ключевым фактором в борьбе с распространением коронавируса является вакцинация. "Мы не только встретили новую волну с заметной долей привитого населения, но и хорошими темпами продолжили прививочную кампанию. В частности, в течение осени число вакцинированных выросло на треть, с 173 до 240 тыс. человек. Результат всего перечисленного очень наглядный: если в декабре прошлого года пиковые значения заболеваемости превышали 400 новых случаев в сутки, то теперь они не дошли и до 300", - пояснил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввелин запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.