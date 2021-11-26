Бахрейн запретил въезд из шести африканских стран из-за нового штамма коронавируса

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Бахрейна приостановили возможность въезда в королевство прибывающим из шести южноафриканских стран, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в пятницу Бахрейнское информационное агентство .

Как уточняется, соответствующее решение принято Управлением гражданской авиации на основании рекомендаций национальной комиссии по борьбе с вызываемым новым коронавирусом заболеванием COVID-19. Список стран, прибывающим из которых запрещается въезд в королевство, помимо ЮАР, включает Намибию, Ботсвану, Зимбабве, Лесото и Эсватини. Исключения сделаны для подданных Бахрейна и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.

В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 267 активных случаев заболевания COVID-19, 275 849 человек выздоровели, 1 394 пациента умерли от последствий заражения. Темпы вакцинации против коронавируса в стране считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 186 967 жителей, вторую дозу - 1 156 449, бустерную дозу препарата - 544 299.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме, для обозначения которого в будущем может быть использована греческая буква "ню". Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.