Карантин по АЧС отменили на территории объекта в Ишиме в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Карантин по африканской чуме свиней отменили на территории объекта в Ишиме в Тюменской области. Об этом журналистам сообщили в пятницу информационном центре правительства Тюменской области.

"Карантинные мероприятия по африканской чуме свиней, введенные на территории инфицированного объекта в Ишиме 19 ноября 2021 года, отменяются с 26 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

Имевшиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней, а также их переработки уничтожили в соответствии с ветеринарными правилами.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.