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Пандемия COVID-19
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В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса

Министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук подчеркнул, что пока нет медицинских подтверждений относительно опасности этого штамма
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлен в Бельгии. Об этом сообщи в пятницу министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью местному телеканалу LN24.

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"В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом", - сообщил министр, подчеркнув, что пока нет медицинских подтверждений, что этот штамм опаснее штамма "дельта".

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.

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БельгияПандемия COVID-19
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