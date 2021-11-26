В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлен в Бельгии. Об этом сообщи в пятницу министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью местному телеканалу LN24 .

"В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом", - сообщил министр, подчеркнув, что пока нет медицинских подтверждений, что этот штамм опаснее штамма "дельта".

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.