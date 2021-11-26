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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Пашинян выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

Жертвами ЧП на шахте "Листвяжная" стал 51 человек

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу выразил соболезнования российской стороне в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

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"Прежде чем перейти к повестке сегодняшнего дня, позвольте от своего имени и от имени армянского народа выразить соболезнования в связи со взрывом в Кузбассе. Погибло множество людей, я хочу выразить свое сочувствие всем родным и близким погибших шахтеров", - заявил он на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичЧП на шахте "Листвяжная"
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