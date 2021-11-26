В Петербурге завершается реконструкция станции "Технологический институт - 1"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Реконструкция станции метро "Технологический институт-1" завершится в декабре этого года, для пассажиров она станет доступна перед новогодними праздниками. Об этом журналистам в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Ранее, из-за банкротства "дочки" "Метростроя" по производству эскалаторного оборудования, пришлось корректировать проектную документацию и сроки открытия станции "Технологический институт-1" были перенесены с сентября на декабрь текущего года.

"На сегодняшний день основные строительные работы по реконструкции станции метро "Технологический институт-1" завершаются, выполнено около 90% намеченного. Так, полностью смонтированы все эскалаторы. Специалистам осталось проложить небольшое количество кабелей, провести пусконаладочные и завершить реставрационные работы в наземном вестибюле", - говорится в сообщении КРТИ.

В пресс-службе напомнили, что работы по реконструкции станции ведутся компанией АО "Эн-системс" по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с апреля 2020 года.

В конце августа этого года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и ряд его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года, она занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства РФ компания "Метрострой Северной столицы" была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге. Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. К первому чтению проекта бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование текущего года. С учетом поступления в бюджет дополнительных средств от перерегистрации в Петербурге компании "Газпром" затраты планируется увеличить до 30 млрд рублей в 2022 году и до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах.