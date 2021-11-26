Более 30 работодателей присоединились к акции "Время карьеры" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Студенты Екатеринбурга смогут пройти экспресс-собеседования на площадке акции "Время карьеры". К интерактивной выставке на площадке Ельцин Центра присоединились более 30 компаний-работодателей, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

УрФУ стал инициатором всероссийской акции "Время карьеры", организованной УрФУ, АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России по поручению президента России Владимира Путина. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 тыс. студентов в 35 городах России.

"К интерактивной выставке присоединились 32 компании. Представители работодателей в неформальной обстановке знакомят участников акции с возможностями практик, стажировок и трудоустройства. Особенностью события в Екатеринбурге стали экспресс-собеседования - за час студенты проявили себя на интервью с HR-специалистами десятка компаний. <…> Акция "Время карьеры" в Ельцин Центре продлится семь часов и закончится вечером, стать ее участником может любой желающий. Событие организовано в формате covid-free, каждый час площадку может посетить до 500 человек", - говорится в сообщении.

Екатеринбург стал одним из центральных городов всероссийского проекта. Среди тем мастер-классов - эффективные резюме, лайфхаки для собеседований, советы по дистанционной работе, искусство Small talk, развитие личной эффективности и другие. Работодатели расскажут о карьере в финансовом секторе, инженерных компаниях, IT-сфере. Участники узнают об актуальных образовательных программах Уральского федерального университета и еще пяти вузов и колледжей города, консультируются о поступлении.

"Наша главная цель - показать студентам все доступные карьерные траектории, обучить грамотному подходу к старту карьеры и всем этапам трудоустройства. Для этого на площадке акции "Время карьеры" организовано 17 мастер-классов от работодателей и три воркшопа, где участники могут за короткое время освоить актуальные сегодня направления", - приводят в сообщении слова ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова.

С начала 2021 года уже более 30 тыс. человек воспользовались сервисами проекта, познакомились с работодателями, востребованными профессиями и механикой всех этапов трудоустройства, приводят в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

Об акции

Цель акции "Время карьеры" - знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи "работодатель - студент", формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров.