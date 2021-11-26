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ЧП на шахте "Листвяжная"

Российский Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших на шахте в Кузбассе

Желающие помочь могут перечислить деньги через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт redcross.ru

ТАСС, 26 ноября. Российский Красный Крест (РКК) начал сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель РКК Павел Савчук.

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"Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи", - сказал Савчук.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт redcross.ru, уточнили в пресс-службе РКК. Комиссия за перевод не взимается.

Отчет о расходовании средств будет размещаться ежемесячно на сайте РКК. Для расходования средств будет создана специальная комиссия с участием региональных властей.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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