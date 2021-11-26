После проверки Генпрокуратурой 25 шахт в Кузбассе возбуждено 55 административных дел

ТАСС, 26 ноября. По результатам проверки Генпрокуратурой РФ 25 шахт в Кузбассе возбуждено 55 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности, сообщается на сайте ведомства.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 26 ноября прокуроры городов и районов Кузбасса, привлекших специалистов Государственной инспекции труда, МЧС, Ростехнадзора выходили на 25 шахт. Там выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха. В прокуратуре добавили, что проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.