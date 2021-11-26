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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что "проводимые работы помогут спасти тех, кто еще остается под землей"

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

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"Я глубоко опечалена известием о трагическом инциденте на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, в результате которого многие погибли, пострадали или пропали без вести", - говорится в письме, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС. "От имени Совета Европы я приношу свою соболезнования семьям жертв", - отмечается в письме.

Пейчинович-Бурич выразила надежду, что "проводимые работы помогут спасти тех, кто еще остается под землей". Она также пожелала скорейшего выздоровления всем, кто находится в больнице.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей.

Теги
РоссияПейчинович-Бурич, МарияЧП на шахте "Листвяжная"
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