Большинство москвичек в 2021 году впервые стали мамами в 29 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы в преддверии Дня матери рассказали, что возраст большинства москвичек, впервые родивших ребенка с начала 2021 года, составляет 29 - 34 года . На этот возраст приходится 40% от общего количества регистраций рождений в Москве.

По данным Росстата большинство женщин Москвы в 2019 году родили детей в возрасте 20-39 лет (93,7% от общего числа родившихся), а в Московской области - в возрасте 25-34 лет (61% от общего числа родившихся).

"Большинство москвичек впервые стали мамами в возрасте 29 лет, как и в прошлом году. Примерно у половины из них это первый ребенок. В целом же, больше всего же женщин в Москве в этом году родили ребенка в 31 год, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 32 года. Более 40% москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые, 35% женщин в 2021 году родили второго ребенка", - рассказали ТАСС в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Праздник День матери был учрежден указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года, главной целью которого является сохранение традиций бережного отношения к матери, укрепление семейных устоев.

Зарегистрировать рождение ребенка, а также получить другие услуги ЗАГС можно во всех центрах госуслуг "Мои Документы" ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а во флагманах и Дворце на ВДНХ с 10 утра до 22 вечера.