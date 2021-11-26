В Москве закончили благоустройство стадиона "Красный Октябрь", где тренировался Лев Яшин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Благоустройство исторического стадиона "Красный Октябрь" в районе Покровское-Стрешнево завершили в Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

"Закончили благоустройство исторического стадиона "Красный Октябрь" в Покровском-Стрешневе. В свое время здесь тренировался и играл за родной завод легендарный вратарь Лев Яшин", - написал он.

Яшин - легендарный вратарь, выступавший за московское "Динамо" и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч" . Яшин до сих пор остается единственным обладателем этой награды среди вратарей.

Собянин добавил, что в ходе благоустройства было заменено покрытие футбольного поля и построены раздевалки. Также установлено современное освещение, площадки для пляжного волейбола и воркаута.

"У воспитанников спортивных школ района теперь есть отличная база для подготовки. Рядом построили новый спортивный комплекс с двумя бассейнами, игровым и тренажерным залами. Откроем его для спортсменов и всех жителей района в следующем году", - уточнил мэр.