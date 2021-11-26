В Дании рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

СТОКГОЛЬМ, 26 ноября. /ТАСС/. Управление здравоохранения Дании рекомендует детям в возрасте от 5 до 11 лет делать прививки от коронавируса после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила заместитель директора ведомства Хелен Пробст.

"Я очень рада, что у нас есть разрешение для детей от 5 до 11 лет, нам это нужно. Мы все еще находимся в эпицентре эпидемии и исторического кризиса в области здравоохранения, - отметила она. - Управление здравоохранения решило рекомендовать вакцинацию от COVID-19 детям в возрасте от 5 до 11 лет, за этим решением стоит очень тщательная и профессиональная оценка. Мы наблюдаем рост инфицирования среди детей: это связано как с дельта-вариантом [коронавируса], так и с отменой ограничений, а также с осенне-зимним сезоном".

По ее словам, для того чтобы общество могло жить без ограничительных мер, необходимы вакцины. Прививки для детей в этой группе будут добровольными. "Вакцинация будет добровольной. Мы должны уважать как тех, кто выбирает вакцину, так и тех, кто ее не выбирает", - пояснила Пробст.

Рекомендация управления появилась после того EMA приняло решение о расширении использования вакцины Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech на эту возрастную группу. Ожидается, что рекомендацию ЕМА поддержит и Еврокомиссия. Иммунизация детей 12-15 лет началась в Дании в июле этого года.