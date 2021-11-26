В крупной газете Свердловской области сменилось руководство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Антон Стуликов назначен новым директором "Областной газеты", учредителями которой являются губернатор и Законодательное собрание Свердловской области. Он сменил на этом посту Дмитрия Полянина, возглавлявшего издание с 2012 года, сообщил в пятницу ТАСС сам Стуликов.

"Да, подтверждаю", - сказал он, отвечая на вопрос, возглавил ли он "Областную газету".

Стуликов закончил Уральский государственный (1993 год) и Московский государственный (2007 год) университеты. Работал в ИД "Коммерсантъ" и "Росбизнесконсалтинг", "УГМК-холдинге", с 2010 по 2021 годы был директором "Областного телевидения" (Екатеринбург). Последние месяцы занимал должность замдиректора по PR АО "Корпорация развития Среднего Урала".

"Областная газета" - общественно-политическая газета на русском языке, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. Учредителями являются губернатор и Законодательное собрание Свердловской области. По данным издания на 2019 год, тираж составляет более 81 тыс. экземпляров. В газете публикуется официальная информация органов власти региона. С момента опубликования в "Областной газете" в установленный законом срок нормативные правовые акты Свердловской области вступают в силу.