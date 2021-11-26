В Петербурге с 18 декабря откроется Рождественская ярмарка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. XVI Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка пройдет с 18 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

"ГАТИ выдала ордера на второй этап установки временных элементов благоустройства для проведения XVI Санкт-Петербургской Рождественской ярмарки. <…> Ярмарка будет проходить с 18 декабря 2021 по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Манежной площади будут размещены торговые павильоны, патио домики, домик Ремесел, главная елка ярмарки и домик Деда Мороза. На Кленовой улице разместятся карусель и каток.