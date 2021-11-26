Режим КТО отменили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции отменен в Карачаево-Черкесии после того, как силовики обнаружили и ликвидировали двух вооруженных бандитов, сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

"В связи с отсутствием угрозы жизни и здоровью граждан руководителем оперативного штаба в КЧР - начальником УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике принято решение о завершении контртеррористической операции и снятии правового режима. Действовавшие временные ограничения отменены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потерь среди сотрудников правоохранительных структур и пострадавших среди местного населения не допущено. На месте боестолкновения у преступников обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также заранее оборудованный бандитами схрон, в котором найдены камуфлированная одежда, маски с прорезями для глаз. По местам жительства и временного пребывания преступников проводятся обысковые мероприятия. По факту подготовки террористического акта проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что сотрудники правоохранительных органов уничтожили в Карачаево-Черкесии двух боевиков, планировавших террористические преступления.

Как отмечали в НАК, бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы. Как отметили в информационном центре НАК, после обнаружения боевиков руководителем УФСБ России по Карачаево-Черкесии вводился режим контртеррористической операции на территории, где их удалось блокировать.

На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.