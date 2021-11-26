Власти будут регулярно встречаться с семьями погибших в "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса будут регулярно встречаться с родственниками погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, чтобы делиться последними новостями о ситуации с расследованием и ликвидацией последствий ЧП, унесшего жизни 51 человека, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Цивилев.

"Утром в Кузбасс прибыл полномочный представитель президента РФ по Сибири Анатолий Серышев. Вместе с ним, врио главы МЧС России Александром Чуприяном, заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным и командиром Кемеровского ВГСО Юрием Ше провели встречу с семьями погибших. Постарались ответить на все вопросы и дать полное представление о ситуации. Такие встречи будем проводить регулярно, чтобы люди были в курсе происходящего. Новую важную информацию будем сообщать незамедлительно", - сообщил Цивилев.

Он уточнил, что за каждым из родственников закреплен работник социальной службы для оперативной всесторонней помощи. Всем работникам "Листвяжной" будет выплачиваться полная зарплата. "Выжившим шахтерам, горноспасателям, их близким и близким погибших сейчас нужна поддержка. Пострадавшим и тем, кто понес утрату, окажут материальную помощь из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия. Спасибо всем, кто в эти дни мысленно с Кузбассом", - отметил глава региона.