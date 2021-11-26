СМИ: в больницы Кабула поступает все больше детей, страдающих от недоедания

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Все возрастающее число детей, страдающих от постоянного недоедания, поступает в медицинские учреждения афганской столицы, города Кабула. Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал Ariana News.

По сведениям телеканала, у госпитализируемых несовершеннолетних наблюдаются бледность, слабость и упадок сил, проблемы с дыханием и отеки, вызванные серьезным дефицитом необходимых растущему организму питательных веществ.

Указывается, что в кабульской детской больнице даже пришлось открыть специальное отделение для таких пациентов. По словам главы этого медучреждения, большинство поступающих на лечение детей приезжает в Кабул из сельских районов Афганистана, однако с приходом зимы и выпадением снега детям из провинций будет сложнее попасть на лечение в столицу и получить необходимую медицинскую помощь.

Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Подчеркивается, что от голода могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а порядка миллиона из них могут умереть, если им срочно не окажут помощь.