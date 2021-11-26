Власти Петербурга рассказали, от чего будут зависеть ограничения на новогодних каникулах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Режим ограничений, который власти Санкт-Петербурга введут на период новогодних каникул, будет зависеть от того, насколько город приблизится к достижению коллективного иммунитета за счет вакцинации. Об этом сообщила в пятницу ТАСС начальник управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина.

"Мы рассчитываем, что в течение декабря петербуржцы будут активно прививаться, и дополнительный повод это сделать - ограничения, которые вводятся с 27 декабря на посещение магазинов и ресторанов. Именно своевременная вакцинация позволит горожанам обеспечить себе комфортные новогодние праздники. Режим ограничений в зимние каникулы будет зависеть от того, насколько Петербург приблизится к достижению коллективного иммунитета и общей эпидситуации", - сказала Карпушина.

Пресс-служба Смольного ранее сообщила, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил органам власти города подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов развлечения и досуга, общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. По постановлению губернатора, с 27 декабря доступ на территорию предприятий общественного питания и объектов розничной торговли будет открыт только по QR-коду для посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание или имеющих медицинский отвод.

По расчетам городской администрации, существующие темпы вакцинации позволяют прогнозировать, что Петербург сможет достичь коллективного иммунитета к середине января.

"На прошлой неделе город поставил подряд несколько рекордов по количеству привитых за день, и самый большой показатель составил 39 тыс. Минздрав поставил нам цель привить 3,5 млн петербуржцев - это 80% жителей города - без учета детей и тех, у кого есть противопоказания. Сейчас мы привили 67% от установленного Минздравом показателя", - уточнила Карпушина. Она отметила, что, по заключению экспертов, для мегаполиса такой величины оптимальным является уровень вакцинации 40-50 тыс. человек в день.

По последним данным, всего в Петербурге за период эпидемии выявили 779 037 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 718 091 человек, умер 25 931. За последние сутки в городе выявили 1 704 случая заражения. Общее количество вакцинированных от COVID-19 в Петербурге превышает 2,1 млн человек.