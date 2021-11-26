СМИ: Нидерланды ужесточат меры по борьбе с распространением коронавируса

ГААГА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов планирует ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на источники.

По данным телеканала, кафе, бары и рестораны, магазины, не продающие товары первой необходимости, театры и кинотеатры, музеи, зоопарки, парки развлечений, тренажерные залы с воскресенья будут закрываться в 17:00 по местному времени (19:00 мск). На начальном этапе мера будет действовать три недели.

Учебные заведения останутся открытыми, добавила НТК. Кроме того, магазины, продающие товары первой необходимости, по-прежнему будут открыты до 20:00 (22:00 мск).

На фоне роста числа случаев заражения, госпитализаций и летальных исходов власти Нидерландов ввели ряд ограничений 13 ноября. Жителям снова рекомендовано работать из дома и принимать не более четырех гостей в день. Вновь вступило в силу требование о социальном дистанцировании. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. Все кафе, бары и рестораны, а также магазины, продающие товары первой необходимости, теперь закрываются в 20:00 по местному времени, а остальные магазины - в 18:00 (20:00 мск).

Однако к настоящему моменту ситуация не улучшилась, а в стране с населением в 17 млн человек в последние десять дней выявляется более 20 тыс. случаев заражения ежедневно. С учетом этого власти приняли решение провести в пятницу очередную пресс-конференцию, на которой и будет официально объявлено о новых мерах для предотвращения распространения инфекции.