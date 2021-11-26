Вакцинацию прошли больше половины студентов крупнейшего вуза СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Больше 50% студентов Северо-Кавказского федерального университета на Ставрополье прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"На сегодняшний день процедуру вакцинации прошли более 50% студентов очной формы обучения и порядка 85% сотрудников вуза", - говорится в сообщении.

В университете действует мотивационная программа, по которой студенты, прошедшие процедуру вакцинации, получают абонемент на посещение тренажерного зала или бассейна.

"Мы заботимся о здоровье наших студентов и сотрудников. На территории СКФУ работают два прививочных пункта, привиться в которых могут не только обучающиеся и сотрудники, но и все желающие", - цитирует пресс-служба ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Ранее в вузе сообщали, что иностранным студентам университета после прохождения вакцинации начали выдавать бумажные сертификаты. Из-за отсутствия регистрации на портале Госуслуг иностранцы ранее не могли получить соответствующие QR-коды.