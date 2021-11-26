В некоторых регионах Уральского федерального округа ожидается потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Метели и снег ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В Свердловской области и Югре ожидается небольшое потепление, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 27 ноября] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 3 - минус 8, на Крайнем Севере до минус 13, днем ноль - минус пять, <…> порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К понедельнику в регионе потеплеет до минус четырех - плюс одного в дневные часы.

В Югре потеплеет с минус 23 - минус 28 градусов до минус 15 - минус 20 в ночные часы к понедельнику, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, возможен снег и порывы ветра до 14 м/с.

В Курганской области, как сообщает гидрометцентр, к понедельнику ожидается похолодание с минус четырех - плюс одного градуса днем до минус двух - минус семи, возможны порывы ветра до 17 м/с. На сайте курганского главка МЧС сообщается, что спланировали группировку сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах области - более 2 тыс. человек, порядка 850 единиц техники, ведомство готово развернуть в случае понижения температур мобильные пункты для обогрева и оказания первой помощи пострадавшим, необходимой эвакуации. В Челябинской области значительных похолоданий не ожидается, температура воздуха составит плюс один - минус пять градусов, возможны метели, порывы ветра до 20 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к понедельнику похолодает с нуля - минус пяти днем до минус двух - минус семи, местами снег, порывы ветра до 17 м/с, возможна гололедица. Также похолодает в Ямало-Ненецком автономном округе, ночные температуры достигнут минус 28 - минус 33 градусов, а дневные - минус 20 - минус 25. Возможен небольшой снег.