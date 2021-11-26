{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Пандемия COVID-19

Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

© EPA-EFE/EMILIO NARANJO

После сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529, обладающего повышенной способностью к мутации, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с ЮАР либо запрещать въезд из республики.

ТАСС составил список стран, которые ввели авиационные ограничения в отношении ЮАР.

  • Германия (авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР)
  • Израиль (запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента)
  • Великобритания (помимо ЮАР приостановила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини)
  • Сингапур (ограничен въезд иностранцев из ЮАР, а также Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии и Эсватини)
  • Бахрейн (приостановлен въезд прибывающим из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини)
  • Италия (запрет на въезд из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини)
  • Нидерланды (прибывшим из ЮАР пассажирам запрещено покидать аэропорт Схипхол)
  • Марокко (запрет на въезд всем прибывшим из ЮАР)
  • Франция (приостановила полеты в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини)
  • Чехия (запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии)
  • Австрия (вводит ограничения на авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини)
  • Малайзия (запретила своим гражданам посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве Лесото, Мозамбик, Намибию и Эсватини)
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Продление сертификатов переболевших. Главное о коронавирусе за 26 ноября
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Продление сертификатов переболевших.
Читать полностью