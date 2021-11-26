Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

После сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529, обладающего повышенной способностью к мутации, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с ЮАР либо запрещать въезд из республики.

ТАСС составил список стран, которые ввели авиационные ограничения в отношении ЮАР.