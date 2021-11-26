Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

После сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529, обладающего повышенной способностью к мутации, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с ЮАР либо запрещать въезд из республики.
ТАСС составил список стран, которые ввели авиационные ограничения в отношении ЮАР.
- Германия (авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР)
- Израиль (запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента)
- Великобритания (помимо ЮАР приостановила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини)
- Сингапур (ограничен въезд иностранцев из ЮАР, а также Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии и Эсватини)
- Бахрейн (приостановлен въезд прибывающим из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини)
- Италия (запрет на въезд из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини)
- Нидерланды (прибывшим из ЮАР пассажирам запрещено покидать аэропорт Схипхол)
- Марокко (запрет на въезд всем прибывшим из ЮАР)
- Франция (приостановила полеты в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини)
- Чехия (запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии)
- Австрия (вводит ограничения на авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини)
- Малайзия (запретила своим гражданам посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве Лесото, Мозамбик, Намибию и Эсватини)