Эксперт: каждый ребенок минимум два раза переносит ротавирус до пятилетнего возраста

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Каждый ребенок в мире минимум два раза переносит ротавирусный гастроэнтерит до пятилетнего возраста. В Москве дети преодолевают этот показатель уже к двухлетнему возврату, сообщил в пятницу заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К настоящему моменту каждый ребенок на планете до пятилетнего возраста, где бы он ни жил, минимум два раза переносит ротавирусный гастроэнтерит. Меня лично поражают данные в Москве, где ребенок до двухлетнего возраста преодолевает этот барьер. Масштабы распространения инфекции действительно широкие, но истинная заболеваемость к настоящему моменту нам неизвестна, потому что практически половина регионов РФ не проводит <…> диагностику", - сказал он на конференции "Актуальные проблемы иммунопрофилактики в России. Задачи и вызовы" XII Всероссийского конгресса пациентов.

Как отметил специалист, заболеваемость ротавирусными инфекциями в целом снизилась в начале пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Влияние на это оказали санитарно-ограничительные мероприятия. "2020 год был необычен. Комплекс санитарно-ограничительных мероприятий, а главное внимание к чистоте рук, привели к тому, что мы впервые имели снижение заболеваемости [ротавирусными инфекциями] у детей и взрослых. Но, к сожалению, по данным [главы Роспотребнадзора] А. Ю. Поповой, за девять месяцев этого года мы то снижение с лихвой наверстали. Поэтому частота регистраций официальная острых диарей увеличилась на 21%. И понятно, что львиная доля среди всех расшифрованных диарей приходится на ротавирусную инфекцию", - подчеркнул он.

Горелов также выразил надежду, что вакцинация от ротавирусных инфекций войдет в национальный календарь прививок РФ в 2022-2023 годах. "Надеюсь, что то, что мы хотели получить в календарь в 2020 году, случится, ну во всяком случае, в 2022-м или 2023 году", - сказал он.