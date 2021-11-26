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Пандемия COVID-19

В ЕС обеспокоены информацией о новом варианте коронавируса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что контракты ЕС с производителями вакцин предусматривают их модернизацию под текущую ситуацию

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. ЕС обеспокоен информацией о появлении нового варианта коронавируса. Об этом в пятницу сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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"Новость о новом варианте COVID вызывает беспокойство. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они также выражают озабоченность", - написала она в Twitter.

Она также напомнила, что контракты ЕС с производителями вакцин предусматривают их модернизацию под текущую ситуацию.

"В договорах Евросоюза с производителями говорится, что вакцины нужно немедленно адаптировать к новым вариантам по мере их появления", - пояснила глава ЕК.

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Пандемия COVID-19
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