В ЕС обеспокоены информацией о новом варианте коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. ЕС обеспокоен информацией о появлении нового варианта коронавируса. Об этом в пятницу сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Новость о новом варианте COVID вызывает беспокойство. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они также выражают озабоченность", - написала она в Twitter.

Она также напомнила, что контракты ЕС с производителями вакцин предусматривают их модернизацию под текущую ситуацию.

"В договорах Евросоюза с производителями говорится, что вакцины нужно немедленно адаптировать к новым вариантам по мере их появления", - пояснила глава ЕК.