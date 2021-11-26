Индия возобновит регулярное международное авиасообщение с 15 декабря

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Индийские власти разрешили возобновить регулярные международные авиарейсы по всем направлениям с 15 декабря. Об этом сообщило в пятницу Генеральное управление гражданской авиации страны на своем сайте.

"Этот вопрос был пересмотрен и компетентный орган принял решение возобновить коммерческие регулярные международные пассажирские авиаперелеты в и из Индии с 15 декабря 2021 года", - цитирует издание заявление администрации главы Генерального управления гражданской авиации Индии Аруна Кумара.

В то же время отмечается, что со странами, где сохраняется наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, авиасообщение будет сокращено до 50% от прежнего пассажиропотока.

Индийские власти приостановили регулярное международное пассажирское авиасообщение в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. После этого Индия осуществляет международные рейсы в рамках двусторонних соглашений с другими странами. Такие соглашения ограничивают число перелетов и населенных пунктов, между которыми они могут совершаться. В настоящий момент у Индии подписаны такие соглашения с 28 странами.