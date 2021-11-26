Главный инфекционист США не исключил запрета на прием рейсов из ЮАР из-за нового штамма

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти США могут запретить прием авиарейсов из ЮАР и соседних стран в свете распространения в этой стране нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты. Об этом заявил в интервью CNN в пятницу главный инфекционист США Энтони Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний.

"Всегда есть возможность повторить то, что сделали в Великобритании, а именно запретить полеты из ЮАР и соседних стран", - сказал он.

Американские ученые тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР, чтобы получить наиболее полные данные о структуре нового штамма коронавируса B.1.1.529, указал Фаучи.

"Мы связываемся с ними, чтобы получить его (штамма - прим. ТАСС) точный молекулярный состав. <...> Сбор нужных материалов займет некоторое время, но мы находимся в очень активном взаимодействии с коллегами из ЮАР", - сказал он.

Фаучи добавил, что информация по составу нового штамма позволит проверить, насколько эффективны против него существующие вакцины. Главный инфекционист США также отметил, что "нет никаких оснований полагать", что новая вариация вируса уже попала в США, так как на данный момент распространение штамма в основном носит локальный характер, однако не исключил такой возможности.