В Париже открылся X Форум российских соотечественников Франции

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Двухдневный X Форум российских соотечественников Франции открылся в посольстве РФ в Париже, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Ежегодный русский форум - важнейшее событие в жизни российских соотечественников во Франции. Он позволяет открыто обсудить важные организационные и общественно-политические вопросы жизни российских соотечественников, еще раз подчеркнуть и укрепить важную связь с исторической родиной", - обратился по видеосвязи посол РФ во Франции Алексей Мешков к участникам официальной церемонии открытия мероприятия.

Он подчеркнул, что взаимодействие с соотечественниками является приоритетом РФ. Сложно переоценить вклад соотечественников "в продвижении во Франции богатейшего культурного наследия России", добавил он.

Официальная церемония открытия форума началась с минуты молчания в память погибших на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса.

X Форум российских соотечественников Франции проходит в посольстве России в Париже 26-27 ноября в очном формате при соблюдении мер санитарной защиты. В программе мероприятия значатся мастер-классы, тематические конференции, отчет о работе Координационного совета соотечественников и выборы его нового состава.