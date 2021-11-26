В Бельгии новый штамм коронавируса обнаружили у прибывшего из-за границы

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529, обнаруженным на юге Африки, зафиксирован в Бельгии у человека, прибывшего из-за границы. Об этом сообщил в пятницу заместитель премьер-министра, министр социальных дел и здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью местному телеканалу LN24 .

"В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом, - заявил министр. - Это человек, вернувшийся из-за границы, он не был вакцинирован и 22 ноября прошел тест, который дал положительный результат на [новый] штамм". Как подчеркнул Ванденбрук, у него пока нет медицинских подтверждений того, что новый вариант опаснее штамма "дельта".

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющих в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77. Исследования штамма пока находятся на ранних стадиях. Согласно предварительным выводам ученых, указанный штамм способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.