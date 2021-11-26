СДС выплатит по 1 млн рублей родственникам погибших на "Листвяжной"

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Компания СДС, владеющая шахтой "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и приобретет жилье их близким. Об этом сообщил журналистам президент холдинговой компании СДС, председатель совета директоров компании "СДС-Уголь" Михаил Федяев.

"Нами будут выполнены финансовые обязательства за каждого (погибшего) по 2 млн рублей, каждому члену семьи - по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице. Мы в эти выходные посмотрим жилищные условия погибших и предложим семьям их улучшить из расчета один человек - одна комната. Будем покупать квартиры, их обеспечивать жильем", - сказал Федяев.

Финансовые обязательства компания планирует выполнить к среде. Помимо всего прочего СДС покроет обязательства погибших по кредитам, компания готова взять на себя обучение и трудоустройство всех желающих членов их семей.