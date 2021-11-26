Более 300 млн рублей направят из бюджета Калининградской области на ремонт лифтов

ТАСС, 26 ноября. Власти Калининградской области выделили более 300 млн рублей на программу финансовой поддержки ремонта лифтов по специальным счетам на 2022-2024 годы. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Олег Туркин.

В августе Туркин во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что в 2024 году в 136 домах Калининграда отключат лифты, если их не заменят. Директор Фонда отметил, что организация уже обратилась с этой проблемой к региональному правительству. Власти пообещали выделить дополнительные средства на замену лифтов в домах, жители которых копят взносы на специальном счете.

"Мы получили поддержку губернатора Антона Андреевича Алиханова. Он согласился софинансировать и добавить денег на решение проблем конкретно лифтов, которые расположены на специальных счетах. На эти средства на 2022-2024 год предусмотрено больше 300 млн рублей в областном бюджете. Эти средства будут равномерно распределены по годам. Мы рассчитываем уже в 2022 году отремонтировать все лифты, [расположенные на социальных счетах]", - сказал он в ходе круглого стола "Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения" в Совете Федерации.

Как отметил Туркин, согласно программе финансовой поддержки ремонта лифтов, владельцем специального счета должен стать Фонд социального ремонта Калининградской области. Остаток средств по счетам должен быть не менее 15% от стоимости замены комплекта лифтового оборудования. Сейчас для замены лифтов по таким счетам в 160 домах области накоплено не более 25% от требуемой стоимости, добавил он.

Туркин также добавил, что в региональную программу капитального ремонта включено почти 15 тыс. многоквартирных домов общей площадью 25 млн кв м, в которых проживают 800 тыс. человек. В более 1 тыс. домов размещены лифты. Всего в Калининградской области насчитывается больше 3 тыс. лифтов. Согласно презентационным материалам, до 2024 года требуется заменить 279 лифтов в 123 многоквартирных домах, среди которых 134 лифта в 60 многоквартирных домах расположены по специальным счетам, остальные - являются котловыми лифтами. По словам директора Фонда, финансирование ремонта котловых лифтов в регионе на сегодняшней день идет с опережением. До 2024 года планируется отремонтировать все котловые лифты в области.

Поддержка замены лифтов, которую государство оказывает регионам - одна из мер общенационального плана действий по восстановлению экономики. Выделенные средства позволят частично компенсировать софинансирование из бюджета субъекта. При этом меры распространяются только на новые лифты исключительно отечественного производства классом энергоффективности не ниже класса Б, а также при условии замены всех лифтов в доме с истекшим сроком эксплуатации. Помимо этого, сами дома не должны быть признаны аварийными.