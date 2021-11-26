Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки

ТАСС, 26 ноября. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки, сообщил оперативный штаб.

Также Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года. "В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: <…> продлить приостановку авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания до 1 февраля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 77 странами, с 1 декабря будут открыты еще пять стран. Авиасообщение с Танзанией приостановлено с 15 апреля 2021 года.

Россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус.

"В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: <…> Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Республики Ботсвана, Южно-Африканской Республики, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, специального административного района Гонконг, Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и иностранных граждан, прибывающих из Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Также обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований указанными лицами", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить новый вариант B.1.1.529.