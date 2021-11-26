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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Холдинг СДС полностью обеспечит поставки угля для нужд ЖКХ после ЧП на "Листвяжной"

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Компания "СДС-Уголь", владеющая шахтой "Листвяжная", в результате взрыва на которой в четверг погиб 51 человек, выполнит все обязательства по поставкам угля для нужд предприятий ЖКХ. Об этом сообщил журналистам президент холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС), в который входит компания, Михаил Федяев.

"Мы полностью обеспечим выполнение договоров по поставкам угля для жилищно-коммунального хозяйства в этом (отопительном) сезоне 2021-2022 годов", - сказал Федяев.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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