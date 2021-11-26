Глава ГА ООН объявил о встрече высокого уровня на фоне появления нового штамма

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что организует 13 января встречу высокого уровня по вопросу всеобщей вакцинации, отреагировав на сообщения о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты.

"Чем дольше мы откладываем всеобщий доступ к вакцинам, тем больше риска появления новых вариантов. Мы должны продолжать работать над равным доступом к вакцинам, чтобы покончить с пандемией. Я проведу 13 января в Генеральной Ассамблее ООН встречу высокого уровня по теме "Наращивание импульса по всеобщей вакцинации", - написал он в пятницу в Twitter.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме. Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.