Заболеваемость ковидом в мире за неделю снизилась впервые с начала октября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире возросло за семь дней на 4 млн, что на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
Согласно подсчетам ТАСС, заболеваемость за неделю на планете снизилась впервые с начала октября.
Смертность по сравнению с предшествующей неделей также немного уменьшилась - за последние семь дней умерли 50,2 тыс. инфицированных, что примерно на 1,8 тыс. меньше, чем за предыдущие.
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.
Самая высокая заболеваемость
Больше всего заразившихся - свыше 100 тыс. в сутки - выявляют сейчас в США. В конце октября число подтверждаемых случаев снижалось до 60 тыс. в день, но с начала ноября заболеваемость вновь серьезно выросла.
На втором месте по числу заражений в сутки находится Германия. В четверг стало известно о 76 тыс. заболевших, что для страны стало максимумом за всю пандемию, а всего за семь дней в республике выявили 390 тыс. новых случаев - на 80 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.
В Великобритании, где с июля регистрируют не менее 30 тыс. инфицированных в сутки, на этой неделе выявляли в среднем 43 тыс. в день. За неделю заболеваемость в Соединенном Королевстве увеличилась на 10%.
В первую пятерку стран по числу заражений входит и Россия. Здесь заболеваемость снижается третью неделю подряд, но каждый день фиксируют около 35 тыс. новых случаев.
Похоже развивается ситуация в Турции, где с начала месяца темпы распространения инфекции сократились на 15%, но в сутки все еще выявляют около 25 тыс. заразившихся.
Ситуация в Европе
Быстрее всего коронавирус распространяется по-прежнему в Западной Европе, где власти ряда стран сообщили о начале уже пятой по счету волны эпидемии, а в некоторых ввели жесткий локдаун.
Одним из основных очагов, помимо Германии, стала Франция - там в сутки выявляют уже свыше 33 тыс. случаев, почти втрое больше, чем на прошлой неделе. В Нидерландах заболеваемость за тот же период возросла почти на четверть, и в последние дни там регистрируют свыше 23 тыс. заражений. В Италии число выявляемых случаев заметно меньше - менее 14 тыс., но темпы распространения инфекции за неделю выросли почти вдвое.
В Восточной Европе в основном заболеваемость снижается, однако эпидемический процесс продолжает развиваться в Чехии и Польше, где в сутки фиксируют уже 25 тыс. и 28 тыс. инфицированных соответственно.
Самая высокая смертность
Больше всего смертей из-за ковида сейчас регистрируют в России - начиная с 9 ноября в стране умирают более 1,2 тыс. заболевших в сутки. На втором месте находятся США - около 1 тыс. летальных случаев в день.
С начала месяца резко - в пять раз - выросла смертность в Польше, где от ковида каждый день умирают уже около 500 человек. При этом в Западной Европе, где доля привившихся гораздо выше, чем в Восточной, резкого роста числа смертей не наблюдается.
В Индии заболеваемость упала до минимума с начала года, но уже больше месяца смертность держится на довольно высоком для страны уровне. Сейчас это около 400 летальных исходов в сутки.
В относительном выражении смертность выше всего в Перу, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 598 умерших от ковида, и странах Восточной Европы. Так, в Болгарии этот показатель составляет 406, в Боснии и Герцеговине - 382, в Черногории - 362.