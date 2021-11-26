Заболеваемость ковидом в мире за неделю снизилась впервые с начала октября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире возросло за семь дней на 4 млн, что на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Согласно подсчетам ТАСС, заболеваемость за неделю на планете снизилась впервые с начала октября.

Смертность по сравнению с предшествующей неделей также немного уменьшилась - за последние семь дней умерли 50,2 тыс. инфицированных, что примерно на 1,8 тыс. меньше, чем за предыдущие.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Самая высокая заболеваемость

Больше всего заразившихся - свыше 100 тыс. в сутки - выявляют сейчас в США. В конце октября число подтверждаемых случаев снижалось до 60 тыс. в день, но с начала ноября заболеваемость вновь серьезно выросла.

На втором месте по числу заражений в сутки находится Германия. В четверг стало известно о 76 тыс. заболевших, что для страны стало максимумом за всю пандемию, а всего за семь дней в республике выявили 390 тыс. новых случаев - на 80 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В Великобритании, где с июля регистрируют не менее 30 тыс. инфицированных в сутки, на этой неделе выявляли в среднем 43 тыс. в день. За неделю заболеваемость в Соединенном Королевстве увеличилась на 10%.

В первую пятерку стран по числу заражений входит и Россия. Здесь заболеваемость снижается третью неделю подряд, но каждый день фиксируют около 35 тыс. новых случаев.

Похоже развивается ситуация в Турции, где с начала месяца темпы распространения инфекции сократились на 15%, но в сутки все еще выявляют около 25 тыс. заразившихся.

Ситуация в Европе

Быстрее всего коронавирус распространяется по-прежнему в Западной Европе, где власти ряда стран сообщили о начале уже пятой по счету волны эпидемии, а в некоторых ввели жесткий локдаун.