В Паттайе в условиях ослабления карантинных ограничений открылся фестиваль фейерверков

ПАТТАЙЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль фейерверков начался в пятницу на центральной набережной в курортном городе Паттайя (Таиланд). Двухдневное мероприятие из-за продолжающейся пандемии коронавируса второй год подряд проводится в локальном формате, а не в международном.

Фестиваль открылся выступлениями местных музыкальных коллективов на специально возведенной сцене, передает корреспонддент ТАСС с места событий. Позже мэр Паттайи Сонтхая Кхунплом дал официальный старт мероприятию. В этом году доступ в зону проведения концерта осуществляется только для лиц с сертификатом о завершении вакцинации от коронавируса и (или) отрицательным антиген-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа. При этом посетители фестиваля должны быть в масках все время и соблюдать социальную дистанцию, продажа и распитие алкогольных напитков запрещены.

В течение пятничного вечера местные пиротехники представили четыре свои 15-минутные программы. Многотысячная публика восторженно реагировала на зрелищное действо, аплодируя мастерству пиротехников.