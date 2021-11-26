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Пандемия COVID-19

AFP: регулятор ЕС считает преждевременным планирование адаптации вакцин к новому штамму

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване

ГААГА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что пока преждевременно говорить о необходимости адаптации вакцин от коронавируса к новому штамму, выявленному в ЮАР. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP).

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"На данный момент преждевременно планировать адаптацию вакцин для борьбы с этим новым вариантом", - заявили агентству в ЕМА.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южно-африканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день в ЮАР большинство тех, в крови кого найден этот вариант коронавируса, - 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.

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ЮАРПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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