СМИ: британцы пытаются покинуть ЮАР толпами

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Толпы граждан Великобритании наводнили в пятницу терминалы международного йоханнесбургского аэропорта в попытке как можно быстрее покинуть территорию ЮАР после того, как Лондон приостановил с текущего дня воздушное сообщение с Южно-Африканской Республикой из-за появления здесь нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщает местный новостной портал News-24 .

По его данным, британцы пытаются сейчас вылететь из ЮАР любым рейсом, чтобы потом с пересадками добраться до дома. Портал характеризует сложившуюся сейчас ситуацию в йоханнесбургском аэропорту как панику.

Большинство среди пытающихся срочно покинуть территорию ЮАР - туристы, которые прибыли из Великобритании на юг Африки на отдых. Однако, прилетев в Великобританию, они должны будут пройти карантин в связи с коронавирусом. До нынешней пандемии ежегодно ЮАР посещали более 400 тыс. туристов из Соединенного королевства.

В минувшем октябре Лондон снял ограничения на поездки в ЮАР, однако 25 ноября вновь их ввел. Решением британского правительства полеты приостановлены также в Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото и Эсватини.

На текущий день в ЮАР выявлено 77 инфицированных новых штаммом коронавируса B.1.1.529, в соседней Ботсване - четверо. В других странах на юге Африки пока не обнаружено заболевших этим вариантом COVID-19.