В Брянске открыли памятник генпрокурору СССР Александру Рекункову

БРЯНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Памятник четвертому генеральному прокурору СССР Александру Рекункову открыли в сквере возле здания областной прокуратуры в Советском районе Брянска. Общая высота монумента составила около 3,5 м, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Сегодня историческое событие - открыт памятник генеральному прокурору Советского Союза Александру Рекункову. Незадолго до этого здесь был открыт сквер, это дань памяти выдающемуся человеку, государственному деятелю, жизнь которого была неразрывно связана с Брянской областью", - приводит пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Александр Рекунков родился в 1920 году на хуторе Стоговском Ростовской области. Прокурором Брянской области он проработал с 1960 по 1966 годы, а в 1981 году был назначен Генпрокурором СССР. Руденков умер 23 мая 1996 года и похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.