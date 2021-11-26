Северная Осетия выделит на лечение пациентов с коронавирусом более 300 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 300 млн рублей выделят Северной Осетии из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, сообщил на заседании правительства в пятницу врио министра финансов республики Олег Исаков.

"Северной Осетии из федерального бюджета планируют выделить более 367,6 млн рублей, из которых 311 млн будут направлены на реализацию мероприятий по оказания медицинской помощи больным коронавирусом, в том числе на развертывание дополнительного коечного фонда и его материально-техническое оснащение, реконструкцию системы подачи медицинского кислорода, выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку работникам, участвующим в проведении вакцинации", - сказал Исаков.

Всего в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 894 человека. За сутки госпитализированы 66 человека.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.