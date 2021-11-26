В Карелии разрешили работу клубов и ресторанов в ночное время

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии разрешили кафе, ресторанам и ночным клубам работать в ночное время, если у организации есть паспорт коллективного иммунитета. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"С сегодняшнего дня разрешаем работу предприятий общепита в ночное время при условии, что у организации есть паспорт коллективного иммунитета. Также разрешается работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23:00, если организация или индивидуальный предприниматель имеет паспорт коллективного иммунитета", - говорится в сообщении.

Парфенчиков подчеркнул, что для посетителей старше 18 лет при этом сохраняется правило предъявить при входе QR-код или другой документ, доказывающий наличие иммунитета к коронавирусу или отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, снимается запрет на проведение массовых мероприятий с 23:00 до 06:00, если они на открытом воздухе. Такое решение принято в преддверии новогодних праздников, добавили в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, для всех мест размещения сохраняется обязательная система QR-кодов при заселения граждан из других регионов, независимо от наличия паспорта коллективного иммунитета. Ранее планировалось, что с 1 декабря гостиницы, хостелы, турбазы смогут не требовать никаких документов при заселении, если доля вакцинированных или переболевших COVID-19 сотрудников составляет не менее 80%.

"Еще один пункт касается работы наших гостиниц, отелей, хостелов и турбаз, в том числе тех, у кого есть паспорт коллективного иммунитета. Заселять гостей старше 18 лет, прибывших из-за пределов республики, как и прежде, необходимо при предъявлении ими QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, или отрицательного ПЦР-теста", - написал Парфенчиков.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 82 471 случай заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 265 человек, из них не были привиты 254. Выздоровели 77 732 пациента, умерли - 1 069. Доля свободных коек составляет 23,5%.