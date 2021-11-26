Представители почти 70 стран приняли участие в патриотическом форуме в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек из почти 70 стран приняли участие в прошедшем в Ростове-на-Дону форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства". Об этом в пятницу рассказала ТАСС руководитель пресс-центра Ростовского регионального патриотического общественного движения "Дороги Славы - наша история" Яна Маламусова.

"В очной части нашего форума приняли участие 54 представителя. Это преподаватели, руководители общественных патриотических движений, ветераны боевых действий, представители межрегиональной общественной организации ветеранов миссий ООН и патриотического центра "Миротворец". При этом онлайн в мероприятиях форума приняли участие 1 334 человека из 69 стран", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что для участия в очном формате в Ростов-на-Дону приехали участники из Абхазии, Сербии, Сирии и Южной Осетии. Онлайн к мероприятиям форума подключились участники из Греции, Египта, Испании, Италии, Кипра, Кубы, Латвии, Марокко, Панамы, США, Турции, Украины, Франции, Чехии и других стран.

Финальной точкой в проведении форума стало открытие выставки, посвященной военным-миротворцам, героям России. После открытия выставки состоялся показ фильма "Балканский рубеж, отметила Маламусова. Она добавила, что организаторы намерены в дальнейшем развивать форум. Планируется, что он станет ежегодным.

Третий Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, прошел с 23 по 26 ноября в Ростове-на-Дону. Мероприятие было посвящено вопросам миротворческой миссии России, а также сохранению исторической памяти, налаживанию диалога с иностранными государствами и патриотическому воспитанию граждан.

Организатором форума стало Ростовское региональное патриотическое общественное движение "Дороги Славы - наша история". Мероприятие поддержали департамент информации и печати МИД РФ, департамент по работе с соотечественниками МИД РФ, Россотрудничество, командование Южного военного округа, правительство Ростовской области.