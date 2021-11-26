Шумозащитные экраны установили вдоль железнодорожной линии от Гатчины до Ивангорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Специальные защитные экраны для обеспечения шумоизоляции вблизи населенных пунктов установили на участках железнодорожной линии от Гатчины до Ивангорода, а также на ряде других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"В 2021 году смонтировано свыше 3 км специальных конструкций, поглощающих звук от движения подвижного состава. Шумозащитные экраны построены в рамках нескольких инвестиционных проектов, в том числе комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива", - рассказали в пресс-службе.

Также в 2021 году специалисты установили шумоизоляционные окна в 190 жилых домах, находящихся в непосредственной близости от железной дороги.